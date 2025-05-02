Некоторые пенсионеры в Киеве и области могут получить единовременное пособие, равное десятикратному размеру своей месячной выплаты, передает Politeka.
Об этом стало известно благодаря положению законов Украины "О пенсионном обеспечении " и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Право на эту дополнительную помощь имеют педагогические работники, которые:
занимали должности, дающие право на пенсию по выслуге лет;
выходят на отдых по возрасту;
имеют необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.
Где должны были работать киевляне:
общеобразовательные школы, военные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;
ПТУ и вузы I–II уровней аккредитации;
детские сады всех форм собственности;
внешкольные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;
детские дома, приемники-распределители, учреждения воспитательного типа;
межшкольные учебно-производственные комбинаты и другие образовательные структуры.
Размер выплаты определяется по состоянию на день назначения пенсии.
Пособие является разовым и предоставляется один раз в жизни.
Если вы или ваши родственники работали в образовательной сфере и планируете выход на заслуженный отпуск — не упустите шанс воспользоваться этим правом.
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