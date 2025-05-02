Киевские пенсионеры могут получить 10 выплат сразу, кто имеет право на пособие.

Некоторые пенсионеры в Киеве и области могут получить единовременное пособие, равное десятикратному размеру своей месячной выплаты, передает Politeka.

Об этом стало известно благодаря положению законов Украины "О пенсионном обеспечении " и "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Право на эту дополнительную помощь имеют педагогические работники, которые:

занимали должности, дающие право на пенсию по выслуге лет;

выходят на отдых по возрасту;

имеют необходимый страховой стаж — не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин.

Где должны были работать киевляне:

общеобразовательные школы, военные учебные заведения, музыкальные и художественные школы;

ПТУ и вузы I–II уровней аккредитации;

детские сады всех форм собственности;

внешкольные учреждения, логопедические пункты, школы-клиники;

детские дома, приемники-распределители, учреждения воспитательного типа;

межшкольные учебно-производственные комбинаты и другие образовательные структуры.

Размер выплаты определяется по состоянию на день назначения пенсии.

Пособие является разовым и предоставляется один раз в жизни.

Если вы или ваши родственники работали в образовательной сфере и планируете выход на заслуженный отпуск — не упустите шанс воспользоваться этим правом.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, ПФУ без предупреждения "урезал" пенсию: украинцам дали совет, как вернуть свои деньги.

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.