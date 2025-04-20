Украинцы уже могут узнать графики отключения света в Запорожье с 21 по 27 апреля.

Отключение света в Запорожье с 21 по 27 апреля будут производиться из-за плановых и срочных работ по ремонту электрических сетей, сообщает Politeka.

Жителей города предупреждают об изменениях подачи электроэнергии в указанный период.

Отключение света в Запорожье с 21 по 27 апреля коснутся лишь некоторых районов города.

21 числа с 09:00 до 17:00 подачу электричества прекратят на улицах:

Автодорожная 1а

Спартака Маковского (Косыгина) 9

Водограйная (Гаврилова) 2|2а|4 (п.1,2)|4 (п.3-5)

Вячеслава Зайцева (Лермонтова) 15|17|19|19А|21

Героев Национальной гвардии Украины (40 лет Победы) 57 (9 эт), п.1,2|57 (9 эт), п.3,4

Героев Национальной гвардии Украины (40 лет Победы) 57|57 (9 эт), п.1,2|57 (9 эт), п.3,4

Комарова 8|8 (9 эт),корп.1|8 (9 эт),корп.2

Патриотическая 52

Сталеваров 36|36Б|38|40|42

Чумаченко 40|40 (9 эт,корп.1|40 (9 эт),корп.2

Винтера 18

Ивана Огиенко (Гастелло) 11-19|21А|10-20

Владимира Мономаха (Александра Невского) 54|60|58

Вроцлавская 27

Вузовская 21|23|25|25А|27А|28

Дунайская 3|3А

Электролизная 15-31|31А|26-30

Луговая 11-25 парни|6-12 парни

Медная 1-7 нечетных|7а|2|2|4|6

Нежинская 57|71-75|72

Подпорожская 11|2-22|3-9

Севастопольская 12|14|16|13-17|19|16/1|16/2|18|2|19|21-25|22|24

Теннисная 26-38

Фабричная 29-45 нечетная|36-56 парная|56а

Яровая 1а|3-11 непарные|22-34 парни

Яровая 2-14 парни

22 числа с 09:00 до 16:00 света не будет по адресу:

Братьев Минаевых (Дальневосточная) 1-11|2-12

Гранитная 1е|2с|4-10|3|7-11

Краматорская 1-11|2-12

Литовская (Белорусская) 1-11|13-31|14-32|2а|2-12|12а

Мальв (Бабушкіна) 1а

Передаточная 1|3|10|12|11|13|2|4|6|8|5|7|9|9а

Саломеи Крушельницкой (Чайковского) 1-11|2-12|12а

пер. Холодноярский (Герцена) 16|17

Ирпенская (Челябинская) 23а|25|25а|27-33|33а|24|26-32|34

Ирпенская (Челябинская) 34/Станционная|35-41|43а|45-55|57|36-60|60а|55а

Ирпенская (Челябинская) 34/Станционная|35-41|43а|45-55|57|36-60|60а|55а Абразив 1|2

Абразив 1a|1|3-35|37|37a|38a|39|4-36|38

Абразив 1a|1|3-35|37|37a|38a|39|4-36|38 Бориса Луцкого (Делегатская) 1-17|18-28|19-25|29|2-16

Братьев Минаевых (Дальневосточная) 13-33|14-34

Волошковая (Волочаевская) 1|2|3|5

Дружная 1-41|4-40|42а

Дружная 2

Дружная 2 Элеваторная 5а|6|7|8|9|9а

Краматорская 13-33|14-34|34а

Крутоярская 1-17|2-24

Литовская (Белорусская) 33|34

Мальв (Бабушкіна) 1б|1-43|2-20|22|22а|24-38

Мокранская 26|32-36|2а|2-24|40|42|5|7

Мокранская 44-48

Мокранская 49-55|57|59|61|63|66

Мокранская 44-48 Мокранская 49-55|57|59|61|63|66 Панельная 1-7|2-20|22|24-40|9|9а|11-29

Передаточная 17а|27|27а|27а|27|29|28|30|32|34|33|33|35|37|39|36|38

Передаточная 17а|27|27а|27а|27|29|28|30|32|34|33|33|35|37|39|36|38 Передаточная 1|10|14|16|18|20|20а|22|15|17|17а|19|21|23|2|4|6|8|22|24|23|25|24|26|26|28кв.1-4|29|32|34|5,5г

. 40-64|41-67

. 40-64|41-67 Садоводства 1

Саломеи Крушельницкой (Чайковского) 13-33|33а|14-34

Прудовая 5-25|2-24

Станционная 10|11

Теплочидная 1-25|31|33|10 а,12 б (оп.8/1)|2-10|12-34|35|36

Плотничная (Донская) 1|1а|2

Плотничная (Донская) 1а|1с|3-43|4-44|44а

Плотничная (Донская) 1а|1с|3-43|4-44|44а Фонтанна 1-21|2-22|23-45|24-52

Черепическая 1-19|10-22|2-6|21-35|24-44|8

Черниговская 1-15|19-33|2-42

Черниговская 1-15|19-33|2-42 шоссе Южное 62а|68|74

23 числа с 09:00 до 17:00 без электроснабжения останутся улицы:

Евгения Адамцевича (Тимирезева) 254|256-272|276|278|280|280|282|284|286-304|367-381|383-407|409-439

Евгения Адамцевича (Тимиразева) 306-338|340-362|443-479|481-501

Ермака 27-85|30-92

Игоря Сикорского 249-263|267|269-273|277|275|384-408|410-422

Игоря Сикорского 277|279-289|291|291|293-307|424-430|432|432|434-452

Измаильская 67-83|90-108|108а

Анри Жиффара (Адлерская) 31-37|32-46|7-29|8-30

Анри Жиффара (Адлерская) 3|5|4|6

Анри Жиффара (Адлерская) 3|5|4|6 Балкова 1-9|11-19|14|16-24|2-12|14|51

Балкова 23-45|28-50|47|49|51|52-64|53-57

Балкова 23-45|28-50|47|49|51|52-64|53-57 Баранова 1-5|2-28|30|32|31-53|34-52|9|11-27

Баранова 54-60|55-59|61-71|62-72

Баранова 54-60|55-59|61-71|62-72 Вертолетная (Новосибирская) 1-19|2-28

Григория Квитки-Основьяненко (Петровского) 238-254|256-280

282-292|294-304

282-292|294-304 Эстонская 35-47|36-48|49-61

Калиновская 1-27|4-12

Каховская 26|51

Конотопская (Тульская) 1-7|2-8|9-15

Магдебургская (Попова) 35-39|36-40

Марка Безручко (Кутузова) 100-122|117-139|76г|76-98|91-115

Марии Заньковецкой (Верещагина) 10-48|21|23|23|25-55

Марии Заньковецкой (Верещагина) 54|56|56|58-94|75-107

Марии Заньковецкой (Верещагина) 54|56|56|58-94|75-107 Межгорная (Стрельниковая) 14-34|17|19|21|4-12

Межгорская (Стрельниковая) 2|2а|23-41|3-15

Межгорская (Стрельниковая) 2|2а|23-41|3-15 Независимая Украина 25|27|29

Новаторская 1-9|10-26|28|11-35|14а|28|2-8

Олешковская (Подмосковная) 3-33|35|4-32

Олешковская (Подмосковная) 34-54|35|37-55

Олешковская (Подмосковная) 34-54|35|37-55 Сообщения 1-19|2-20|21-49|22-58|60|60

Потешная (Потешная) 1|2-22|3-27

Запись 9|9А

Славянская 75-147|80-138

Софии Русовой (Константина Заслонова) 1-15|4-14, 16-22|19-27|24-36|29-41

Таврическая (Таврическая) 53|55|57|59-71|73|62-66|68-80|73а|75-103|82|84-116

Фазанова (Алтайська) 1-29|2-30|31-49|32-56

Фазанова (Алтайська) 51-73|58-68|70|70а(гараж)|72-82

Фазанова (Алтайська) 51-73|58-68|70|70а(гараж)|72-82 Цитрусова 56-68|70|73-83

Цитрусова 80|82|90|92

Цитрусова 80|82|90|92 Шевченко 313|315

Шевченко 373|375|412|414

Шевченко 373|375|412|414 Штурмова 2|7

Штурмова 7

24 числа с 13 до 16 часов также будут введены ограничения из-за запланированных ремонтных работ. Они охватят:

Арсена Коваленко (Адмирала Макарова) 1-15|19-69|2-48|166|14г|52-96|71-99|103-117б|99а

Воиновая 15|20|17|22|27|28|29|34, 87

Лицейная (Грибоедова) 43–57|52–56|58|59|60–66

Музей 53–54|55-59

Пролесковая (Тобольская) 1–29

Столетова 1–35|2–34|2а|37–73|73а|73б|77а|38–60|54а

Каховская 14–24|26

25 апреля с 9 до 16 часов не обойдут выключение электроэнергии дома по адресам:

Историческая 20|20А|20Б

Павла Глазового (Глазунова) 15

Павлокичкасская 15|17

Кроме запланированных отключений, на территории города и области могут возникнуть срочные перебои с электроснабжением, в частности, в районах вблизи промышленных предприятий и основных магистралей.

Важно отметить — отключение света в Запорожье с 21 по 27 апреля 2025 года — это часть плановых ремонтных работ на энергетических сетях, что позволит улучшить стабильность в будущем.

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