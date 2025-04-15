В Харькове местные жители уже ощутили значительное подорожание продуктов перед Пасхой, что не может не огорчать.

Подорожание продуктов перед Пасхой коснулось практически всего, что традиционно входит в праздничную корзину в Харькове, сообщает Politeka.

Наибольше сказалось на яйцах, мясе, молочке и овощах. Это именно те товары, без которых сложно представить праздничный стол в Харькове.

Харьков, как и большинство украинских городов, сейчас ощущает волну сезонного роста цен. По данным мониторинга УКАБ, предпраздничная лихорадка этого года ударила по кошелькам особенно ощутимо. Причина заключается не только в сезонном ажиотаже, но и в общей экономической ситуации в стране.

Бесспорный "рекордсмен" среди подорожания продуктов перед Пасхой – яйца. Только за последний месяц средняя стоимость десятка выросла до 76,4 гривны, что на 9% больше, чем в марте. Если сравнить с прошлым апрель, то это на 30% больше.

И это еще не конечные ценники, предупреждают аналитики. В ближайшие дни возможен скачок еще на 5–7%.

Кулич - еще один "болезненный" пункт. Если хотите испечь несколько традиционных 500-граммовых изделий, то приготовьте около 320 гривен. Это почти на 40% больше, чем в прошлом. Причина кроется, опять же, в стоимости ингредиентов: сливочное масло подорожало на 71%, молоко – на 31%, яйца – на 61%.

Поэтому корзина в этом году тоже существенно "поправилась" в цене. Самый простой набор с пасхой, пасхальными яйцами, солью, свечой и хреном стоит уже 426 гривен. А если добавить сыр, колбаску, горчицу, то уже почти 850. Полноценный вариант с мясом, салом, овощами и бутылкой кагора – в 1185 г. В прошлом году это было на 17% дешевле.

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