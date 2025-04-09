Синоптики предупредили о неприятных сюрпризах, которые обещает прогноз погоды в Харькове и области на четверг, 10 апреля 2025 года.

Эксперты гидрометцентра предупредили, чего ожидать от прогноза погоды в Харькове и области на четверг, 10 апреля 2025 года, пишет Politeka.

В течение суток в Харькове и области, как предусматривает прогноз погоды на 10 апреля, будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен снег с переходом в мокрый, а днем ​​местами пройдут небольшие дожди, также местами с мокрым снегом.

Синоптикиня Наталья Диденко объяснила, что из-за очередных атмосферных фронтов и холодного воздуха в большинстве регионов Украины в этот день ожидаются осадки, а также сильный ветер, сообщает Politeka.

Ветер юго-западный, порывистый, скоростью 7-12 метров в секунду, а в течение дня порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, из-за чего будет еще холоднее.

Объявление Украинского гидрометеорологического центра об опасности второго (оранжевого) уровня остается в силе. Сообщается, что на 10 апреля прогноз погоды в Харькове и области в ночные часы снова обещает заморозки до 0-5 градусов мороза.

Днем температура в регионе поднимется до +3+8 градусов тепла. В облцентре при этом температура воздуха будет примерно +6+8 градусов.

В пятницу подобная картина продолжится: снова осадки, сильный ветер, заморозки ночью и маленькие "плюсы" днем. Потепления следует ожидать только с воскресенья.

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