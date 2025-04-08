Синоптики дали прогноз погоды в Харькове и области на среду, 9 апреля 2025 года, и рассказали, когда наконец ждать потепления.

Подробный прогноз погоды в Харькове и области на среду, 9 апреля 2025 года, дали в региональном центре гидрометеорологии, сообщает Politeka.

Над регионом ожидается переменная облачность. В ночные часы существенных осадков не будет, но днем ​​местами пройдет небольшой снег и дождь.

Ветер, как предполагает прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля, будет юго-западным, достаточно сильным, 5-10 метров в секунду. Но в среду уже не будет таких неприятных порывов ветра, как во вторник, до 15-20 метров в секунду, из-за которых Укргидрометцентр даже был объявил первый уровень опасности.

Заморозки усилятся. Ночью в Харьковской области прогноз погоды на 9 апреля предполагает от 0 до -5 градусов мороза, в облцентре немного теплее – максимум показатели термометров опустятся до -2 градусов, пишет Politeka.

Из-за заморозков снова объявлен второй (оранжевый) уровень опасности – это угроза для раннецветущих растений.

Днем температура в городе поднимется всего до +5+7 градусов тепла, а в целом по региону будет колебаться от +3 до +8.

Эксперты гидрометцентра предупреждают, что ночные заморозки и небольшие дневные "плюсы" будут держаться до конца недели, и только с Вербного воскресенья наконец-то начнется потепление. Также еще несколько дней жителям придется потерпеть небольшие осадки в виде снега с дождем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.