Подробный прогноз погоды в Харькове и области на среду, 9 апреля 2025 года, дали в региональном центре гидрометеорологии, сообщает Politeka.
Над регионом ожидается переменная облачность. В ночные часы существенных осадков не будет, но днем местами пройдет небольшой снег и дождь.
Ветер, как предполагает прогноз погоды в Харькове и области на 9 апреля, будет юго-западным, достаточно сильным, 5-10 метров в секунду. Но в среду уже не будет таких неприятных порывов ветра, как во вторник, до 15-20 метров в секунду, из-за которых Укргидрометцентр даже был объявил первый уровень опасности.
Заморозки усилятся. Ночью в Харьковской области прогноз погоды на 9 апреля предполагает от 0 до -5 градусов мороза, в облцентре немного теплее – максимум показатели термометров опустятся до -2 градусов, пишет Politeka.
Из-за заморозков снова объявлен второй (оранжевый) уровень опасности – это угроза для раннецветущих растений.
Днем температура в городе поднимется всего до +5+7 градусов тепла, а в целом по региону будет колебаться от +3 до +8.
Эксперты гидрометцентра предупреждают, что ночные заморозки и небольшие дневные "плюсы" будут держаться до конца недели, и только с Вербного воскресенья наконец-то начнется потепление. Также еще несколько дней жителям придется потерпеть небольшие осадки в виде снега с дождем.
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