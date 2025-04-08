Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Харькове и области на среду, 9 апреля 2025 года, сообщает Politeka.
Из-за снижения температуры и облачной погоды в Украине наблюдается высокий уровень потребления электроэнергии.
Энергетики при этом продолжают проводить ремонтные и профилактические работы в энергосети, чтобы повысить надежность электроснабжения. На среду, 9 апреля 2025 года, в Харьковской области снова запланирован ряд локальных графиков отключения света.
В частности, сообщается, что графики отключения света 9 апреля будут действовать на территории Люботинской общины Харьковской области, пишет Politeka. Без электроэнергии с 09:00:06 до 17:00:59 частично останутся:
- город Люботин (садовое общество Монолит);
- поселок Барчаны (по улицам Любицкая, Соборности Украины, Родниковой, переулкам Родниковый, Дачный, Мальвовый, Соборный, тупикам Барвинковый и Вербовый, въездах Жасминовый, Фиалковый);
- поселок Манченко (ул. Грибная, Общежитие Монолит, в-д Горького).
Также облэнерго предупреждает об ограничении электроснабжения для жителей Дергачевской территориальной общины. Обесточение запланировано на период с 8:00 до 17:00 в городе Дергачи по улицам 93-й бригады, Агронома и Гужвинских, а также в селе Семеновка.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.
Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.
Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.