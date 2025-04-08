В облэнерго рассказали о том, какие графики отключения света будут действовать в среду, 9 апреля 2025 года, на территории Харьковской области.

Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Харькове и области на среду, 9 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Из-за снижения температуры и облачной погоды в Украине наблюдается высокий уровень потребления электроэнергии.

Энергетики при этом продолжают проводить ремонтные и профилактические работы в энергосети, чтобы повысить надежность электроснабжения. На среду, 9 апреля 2025 года, в Харьковской области снова запланирован ряд локальных графиков отключения света.

В частности, сообщается, что графики отключения света 9 апреля будут действовать на территории Люботинской общины Харьковской области, пишет Politeka. Без электроэнергии с 09:00:06 до 17:00:59 частично останутся:

город Люботин (садовое общество Монолит);

поселок Барчаны (по улицам Любицкая, Соборности Украины, Родниковой, переулкам Родниковый, Дачный, Мальвовый, Соборный, тупикам Барвинковый и Вербовый, въездах Жасминовый, Фиалковый);

поселок Манченко (ул. Грибная, Общежитие Монолит, в-д Горького).

Также облэнерго предупреждает об ограничении электроснабжения для жителей Дергачевской территориальной общины. Обесточение запланировано на период с 8:00 до 17:00 в городе Дергачи по улицам 93-й бригады, Агронома и Гужвинских, а также в селе Семеновка.

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