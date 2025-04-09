Подорожание яиц в Харькове отражает тенденцию роста цен перед Пасхой, это касается как куриных, так и перепелиных.

Подорожание яиц в Харькове продолжается, и на начало апреля цены на популярные марки выросли почти во всех сетях, сообщает Politeka.

Больше всего подорожал продукт марки «Наседка» (С1, 10 шт) — их средняя стоимость выросла до 79,60 грн против 74,68 в марте.

«Ясенсвит» (С1, 10 шт) стоят в среднем 73,30 гривны, что на 2,52 больше месяца назад. Упаковка 18 штук той же марки подорожала со 121,19 грн. до 122,73, а 30 штук — с 215,34 до 223,85. Самые высокие ценники зафиксированы в Megamarket и Metro.

Перепелиный продукт, в частности от бренда «Ясенсвит», также претерпели увеличение стоимости. Так, средняя цена на «Ясенсвит» в Харькове на 7 апреля 2025 составляет 122,73 грн за упаковку из 18 штук, что является увеличением на 1,80 по сравнению с прошлым месяцем.

Подорожание яиц в Харькове также заметно в динамике: за последний месяц стоимость некоторых позиций выросла более чем на 7–17 грн. Наибольший рост наблюдается именно в большой фасовке, традиционно пользующейся спросом в период праздничных приготовлений перед Пасхой.

Аналитики отмечают, что такая ситуация совпадает с типичной предпасхальной тенденцией: рост спроса стимулирует рост цен. Если динамика сохранится, к Пасхе стоимость может повыситься еще больше.

Поэтому покупателям следует быть готовыми и учитывая цены на постоянно колеблющиеся продукты, следить за актуальными предложениями и сравнивать расценки в разных магазинах.

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