Эксперты гидрометцентра предупредили об опасности и дали подробный прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 8 апреля 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 8 апреля 2025 года, обещает осадки, сильный ветер и заморозки, сообщает Politeka.

Эксперты регионального центра по гидрометеорологии предупреждают, что в течение суток будет облачно с прояснениями. Ночью западной половине области повезет – без существенных осадков, а в восточной пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. А вот в дневные часы по всему региону ожидаются небольшие осадки (снег, мокрый снег, местами дождь).

Ветер в Харьковской области, как предполагает прогноз погоды на 8 апреля, западный, порывистый и неприятный, 7-12 метров в секунду, а днем ​​местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду, пишет Politeka.

В Харькове 8 апреля, согласно прогнозу погоды, в ночные часы без существенных осадков, а в дневные часы выпадет снег, местами с дождем. Температура воздуха по городу составит ночью от 0 до -2 градусов мороза, а днем ​​максимально поднимется до +3+5 тепла.

В регионе во вторник температура будет колебаться от ночных заморозков до -5 градусов до +2+7 тепла в течение дня.

Синоптики Укргидрометцентра предупреждают, что заморозки представляют опасность для раннецветущих деревьев и других растений. Кроме того, такие условия значительно усложняют работу коммунальных, энергетических и строительных предприятий.

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