Энергетики предупредили о новых графиках отключения света, запланированных в городах и селах Харьковской области на вторник, 8 апреля 2025 года.

Во вторник, 8 апреля 2025 года, энергетики запланировали в Харьковской области ряд работ и ввели соответствующие графики отключения света, пишет Politeka.

Облэнерго предупреждает, что на территории Дергачевской общины 8 апреля в связи с плановым ремонтом электрооборудования вводятся графики отключения света с 8:00 до 17:00 в следующих населенных пунктах:

город Дергачи (по улицам Лозовская, Кутянская, переулкам Кутянский и Новый, а также в районе въездов Вячеслава Чорновила, Новый, Сечевой);

села и поселки Русская Лозовая, Семеновка, Питомник, Новое.

Также графики отключения света в Харьковской области 8 апреля будут действовать в пределах Люботинской городской территориальной общины, сообщает Politeka.

По данным энергетиков, во вторник с 9:00 до 16:09:59 без электроэнергии останутся жители:

м. Люботин (ул.Стадионная, Транспортная, Ярославская, Ковпака, Люботинская, Медовая, пер. Черкасский, Люботинский, Стадионный, въезды Транспортный, Любовский)

с. Коваленко (ул. Ярославская, Стадионная);

Кроме того, с 09:00:42 до 17:00:59 плановые обесточения состоятся в с. Нестеренко по улицам Елены Пчелки, Дарвина, Ленина, Набережной.

Что касается Харькова и других населенных пунктов области, то пока облэнерго не сообщало о других ограничениях электроснабжения. О дополнительных обесточениях энергетики предупредят отдельно.

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