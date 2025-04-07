В связи с проведением плановых работ на газовых сетях временно будет отключение газа в Харьковской области 8 апреля.

Отключение газа в Харьковской области 8 апреля предполагает, что временно будет ограничено газоснабжение потребителям в отдельных населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Как сообщает филиал "Газсети", плановые работы, направленные на обеспечение надлежащего газораспределения, могут временно привести к газовым перебоям в жилые дома на отдельных территориях.

В связи с проведением плановых работ на газовых сетях временно будет остановлено газоснабжение. Прекращается подача голубого топлива на улицы поселка Березовка Песочинской общины:

улицы 300-летия, Донец Захаржевского, Уютная, Зеленая, Калиновая, въезд Калиновый, Кооперативная, въезд Кооперативный, Нагорная, Рабочая, Майский, Светлая, пл. Свято-Ильинская, Слобожанская, Спортивная, Майская, Украинская, Харьковская, Центральная, Шевченко.

пров. Березовский, Зеленый, Кооперативный, Южный, Рабочий, Садовый.

Отключение газа в Харьковской области 8 апреля произойдет в 9.00. Планируется возобновление плакитного топлива 8 апреля, начиная с 15:00.

Отметим, следует помнить о важности обеспечения доступа к газовым приборам для своевременного восстановления газоснабжения после проведения плановых работ. Жителям рекомендуется предварительно уточнять информацию в местных органах власти и службах газоснабжения.

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