В Харькове суд вынес приговор 26-летнему мужчине, уклонившемуся от призыва на военную службу во время мобилизации, проигнорировав повестку.

Харьковчанин отказался служить в армии после того, как получил повестку , потому и впоследствии оказался в суде, сообщает Politeka.

Как информируют в Харьковской областной прокуратуре, мужчине назначено три года лишения свободы в условиях, когда в стране продолжается всеобщая мобилизация и продолжается военное положение.

Согласно сообщению прокуратуры, в мае 2024 года мужчина получил уведомление на прибытие в Киевский районный ТЦК и СП города Харькова. После прохождения военно-врачебной комиссии он был признан годным к военной службе.

Однако, получив следующую повестку для отправки в воинскую часть, он проигнорировал ее и не прибыл по указанному адресу. Вместо того чтобы исполнить долг, он подал письменное заявление с отказом от армии.

В ходе следствия и судебного разбирательства обвиняемый частично признал свою вину. Он объяснил, что является сиротой, не имеет детей и не нуждается в служении в армии. По его словам, поскольку у него нет родных, которых нужно защищать, он не считает себя обязанным участвовать в военных действиях. Однако суд рассмотрел его отказ как уклонение от исполнения долга перед государством, являющееся нарушением закона.

Судья вынес приговор в соответствии со статьей 336 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за уклонение от мобилизации. Мужчине назначено три года лишения свободы. Однако пока продолжается срок на подачу апелляционной жалобы, и защита может обжаловать это решение.

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