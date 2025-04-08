Денежная помощь в Харькове и области будет предоставляться только тем, кто отвечает всем трем критериям

В 2025 году пенсионерам будет предоставляться новая денежная помощь в Харькове и области, которую предоставит Министерство социальной политики в сотрудничестве с ООН, сообщает Politeka.net.

Эта выплата является частью гуманитарной поддержки, направленной на наиболее уязвимые категории населения.

Однако не все смогут получить эти выплаты. Предоставляется только тем, кто отвечает определенным требованиям:

проживает в зонах боевых действий;

Получает пенсию менее 3250 гривен в месяц;

Не получал денег от международных организаций после 1 марта 2023 года.

Денежная помощь в Харькове и области будет предоставляться только тем, кто отвечает всем трем критериям. Если хотя бы один из них не будет исполнен, право на пособие отсутствует.

В 2025 году в список тех, кто может претендовать на деньги, также включены люди с инвалидностью (с детства) и дети с инвалидностью. Министерство социальной политики подчеркивает, что для получения средств заявление подавать не нужно: выплаты будут производиться автоматически на основе данных в государственных реестрах.

Важно: эти выплаты также могут получить пенсионеры из Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Сумской областей.

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