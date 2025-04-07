В 2025 году продолжат увеличиваться в стоимости продукты, сейчас наблюдается наибольшее подорожание хлеба в Харькове.

В украинских супермаркетах и ​​магазинах зафиксирован рост цен на незаменимые продукты, в частности произошло подорожание хлеба в Харькове, сообщает Politeka.net.

Об этом мы узнали, проанализировав данные портала Минфин.

Так, цена на пшеничный нарезной (650 г) поднялась с 40,48 гривен до 43,49, то есть подорожала на 3,01 грн. Заметно переписали ценники также на пшеничный ЦарьХлеб. Стоимость его достигла 45,05, а месяцем ранее он стоил 42,62 грн.

Подорожание хлеба в Харькове произошло также на Бородинский. Теперь супермаркеты продают его за 45,83 гривны, что на 40 копеек дороже, чем в марте.

Заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук предупреждает о дальнейшем ценовом росте на изделия из пшеницы.

«За прошлый год ценники на хлебобулочные изделия выросли на 20%. Ситуация в этом году будет такая же, поскольку в январе и феврале мы видели рост стоимости на 1%, а вот в марте немного притормозил, но не факт, что так будет в дальнейшем. Поэтому, скорее всего, будем наблюдать постепенное ценовое повышение», — сказал он.

Также экономический эксперт Олег Пендзин прогнозирует дальнейший рост цен на продукты, в частности на те, которые являются базовыми для ежедневного потребления. Он отметил, что некоторые товары могут существенно подорожать в ближайшее время.

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