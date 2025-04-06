Энергетики предупредили, какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области на следующей неделе – с 7 по 13 апреля 2025 года.

На следующей неделе – с 7 по 13 апреля 2025 года – в Харьковской области снова вводятся локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Ситуацию в энергосистеме сейчас усложняет ухудшение погодных условий, ведь облачность не позволяет эффективно работать бытовым солнечным электростанциям, а дожди, снег и сильный ветер – опасные условия, которые могут спровоцировать аварийную ситуацию в сети.

Сообщается, что в Харьковской области в понедельник, 7 апреля, графики отключения света будут действовать на территории Люботинской общины с 9:00 до 16:09:59. По данным энергетиков, без электроснабжения временно останутся жители села Нестеренко (улицы Дарвина, Набережная, Елены Пчилки, Ленина), пишет Politeka.

Кроме того, также сообщалось о плановых обесточиваниях в поселке Манченко Люботинской общины, но впоследствии приняли решение об их отмене.

Несмотря на усложнение ситуации в энергосистеме, сейчас нет необходимости вводить стабилизационные или аварийные графики отключения света в Харькове и области, будут действовать только локальные обесточения. О других ограничениях в электроснабжении на 7 апреля, а также последующии дни облэнерго и представители территориальных общин сообщат отдельно, пока такой информации не поступало.

Энергетики напоминают, что важно экономно потреблять электроэнергию и без необходимости не включать сразу несколько мощных электрических приборов.

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