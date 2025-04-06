Синоптики рассказали, какие неприятные сюрпризы готовит для украинцев прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 7 апреля 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове и области на понедельник, 7 апреля 2025 года, предполагает сразу несколько опасных метеорологических явлений, сообщает Politeka.

В течение суток облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается – на этом хорошие новости из прогноза погоды для Харькова и области на 7 апреля заканчиваются.

Ветер в понедельник юго-западный, достаточно сильный, до 7-12 метров в секунду. Синоптики регионального центра по гидрометеорологии также призывают к осторожности до конца суток в воскресенье, 6 числа, ведь в этот день порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

На понедельник эксперты гидрометцентра также объявили о первом уровне опасности в связи с заморозками. По Харькову прогноз погоды на 7 апреля предусматривает ночью заморозки 0 - 3 градуса на поверхности почвы, а по области - не только на поверхности почвы, а также местами и в воздухе, пишет Politeka.

В целом ночью температура воздуха в регионе будет +1+6 градусов, а днем ​​максимум до +4+9 тепла, которые будут ощущаться еще холоднее из-за ветра. В облцентре температура будет колебаться от ночных +1+3 до дневных +5+7.

Кроме того, синоптики предупреждают, что 8-11 числа заморозки еще ухудшатся, на эти дни объявлен второй (оранжевый) уровень опасности, на поверхности почвы и в воздухе до 0-5°.

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