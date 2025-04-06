Какие графики отключения света будут действовать в Харькове и области в понедельник, 7 апреля 2025 года, на фоне ухудшения погоды в стране.

Энергетики предупредили о новых локальных графиках отключения света, которые будут действовать в Харьковской области в понедельник, 7 апреля 2025 года, пишет Politeka.

В частности, сообщается, что в Харьковской области в понедельник, 7 апреля, графики отключения света будут действовать в пределах Люботинской территориальной общины. Энергетики предупреждают, что без электроснабжения с 9:00 до 16:09:59 останется часть жителей села Нестеренко по улицам Елены Пчилки, Дарвина, Набережной и Ленина.

Также сначала ввели частичное ограничение электроснабжения на понедельник в поселке Манченко, но позже эти меры отменили, сообщает Politeka.

В Харькове и других населенных пунктах области пока энергетики не сообщали о введении каких-либо графиков отключения света на 7 апреля 2025 года – ни стабилизационных или аварийных, ни локальных для проведения ремонтных работ в сети.

Если ситуация изменится и будут применены дополнительные ограничения в регионе, об этом облэнерго или страницы территориальных общин сообщат отдельно.

Также важно понимать, что на фоне ухудшения погоды по Украине – повышенной опасности аварийных ситуаций из-за осадков и ветра, а также снижения производительности бытовых солнечных электростанций из-за облачности – украинцам стоит экономнее использовать электроэнергию и по возможности не включать сразу несколько мощных электроприборов.

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