В воскресенье, 6 апреля 2025 года, прогноз погоды в Харькове и области предусматривает резкое ухудшение метеорологических условий.

В региональном центре гидрометеорологии дали подробный прогноз погоды в Харькове и области на воскресенье, 6 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Солнце скроется, в течение суток в регионе будет облачно. Ночью ожидаются небольшие дожди, а днем ​​они усилятся до умеренных, местами возможны грозы.

Из-за сильного ветра в регионе на воскресенье объявлено об опасности первого уровня. Такие условия могут усугубить ситуацию на дорогах, а также негативно повлиять на работу коммунальщиков, энергетиков и строителей.

Прогноз погоды на 6 апреля предполагает, что по области местами порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. В Харькове ветер южный, тоже достаточно сильный, 7-12 метров в секунду, пишет Politeka.

Также придет похолодание. Температура воздуха в регионе будет колебаться от +5+10 в ночные часы до +10+15 тепла в дневные. В Харькове прогноз погоды на 6 апреля обещает ночью +8+10 градусов, а днем ​​до +12+14.

Но настоящее похолодание начнётся уже со следующей недели. В понедельник, 7 числа, в ночные часы на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки, днем ​​воздух максимально прогреется до +5+10, а ветер будет оставаться сильным.

Во вторник, по данным синоптиков, будет еще холоднее, максимум +4+9 градусов. При этом в дневные часы возможен дождь со снегом.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Politeka рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.