Согласно графикам отключения газа в Харьковской области с 7 по 13 апреля без услуги останутся немало потребителей.

Графики отключения газа в Харьковской области с 7 по 13 апреля и планируются в нескольких населенных пунктах, сообщает Politeka.

Как информируют в филиале «Газсети», плановые работы, направленные на обеспечение стабильного газораспределения, могут привести к прекращению подачи голубого топлива в жилые дома на определенных территориях.

Следовательно, состоятся работы в селе Лещенки Дергачевского общества, где с 9:00 9 числа до 16:00 10-е будет временно прекращено газоснабжение. Жителей села просят обеспечить доступ к газовым приборам для оперативного возобновления поставок после завершения работ.

Также, с 8:00 до до 15:00 8 числа не будет газообеспечения в поселке Березовка Песочинской общины на таких улицах, как 300-летие, Березовский переулок, Донец Захаржевского, Уютная и другие. Возобновление планируется после 15:00 8.04.

Кроме того, с 8 по 9.04 планируется временное отсутствие топлива по улице Космической в ​​Богодухове. Газоснабжение будет возобновлено до 17:00 9 числа.

Графики отключения газа в Харьковской области с 7 по 13 апреля указывают на важность обеспечения доступа к газовым приборам для своевременного возобновления газоснабжения после проведения плановых работ. Жителям рекомендуется предварительно уточнять информацию в местных органах власти и службах газоснабжения.

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