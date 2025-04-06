Завершение отопительного сезона в Харькове близится, и в городе уже введен режим дискретного регулирования теплоснабжения, сообщает Politeka.

По информации Харьковского городского совета , в рамках подготовки к концу потдачи тепла, КП «Харьковские тепловые сети» активизировало работы по переводу внутриквартальных сетей. Кроме того, специалисты занимаются ремонтом внутридомовых коммуникаций и активно готовятся к ремонтной кампании на 2025 год.

С начала апреля все тепловые источники перешли в режим, при котором подача тепла в дома уменьшается, когда на улице температура повышается, что позволяет экономить энергоресурсы.

Завершение отопительного сезона в Харькове зависит от стабильного потепления, поэтому именно котельные в городе работают в дискретном режиме. Это означает, что система подает тепло только при необходимости – когда на улице теплеет, подача тепла уменьшается, а когда температура снижается, тепло снова увеличивается. Такая регулировка позволяет не только экономить газ, но и поддерживать стабильность в работе системы.

В то же время на Харьковщине отопление было выключено в некоторых общинах. Так, 31 марта в Изюмской общине прекратили отапливать дома, а в Балаклейской общине подача тепла прекращена в большинстве жилых домов, за исключением больницы, использующей альтернативные источники.

Ожидается, что в ближайшие дни в Харьковской области температура может колебаться от 4 до 16 градусов.

Ранее Харьковский городской голова Игорь Терехов объяснял, что в городе проодолжат отоплять дома по причине погодных условий.

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