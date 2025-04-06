Повышение тарифов на газ в Харькове в апреле 2025 г. стало очень актуальным вопросом среди потребителей.

Пока повышение тарифов на газ в Харькове для бытовых потребителей не запланировано, однако этот вопрос все еще вызывает дискуссии, сообщает Politeka.

Компания "Нафтогаз Украины", занимающаяся газоснабжением 98% бытовых потребителей в Украине, закрепила газовые ценники в 2023 году, а с 1 мая 2024 года цены были продлены до 30 апреля 2025 года. Стоимость для бытовых потребителей по "Фиксированному" плану составляет 7,96 грн за 1 кубический метр.

В НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что компания обеспечивает природным топливом более 12 миллионов украинских семей и гарантирует фиксированную цену в год.

Однако расценки для других поставщиков варьируются в пределах 7,79 - 9,99 грн за кубометр. Это означает, что в зависимости от региона, например, в Харькове цены могут отличаться. Стоит отметить, что для производителей тепла и бюджетных учреждений цена на уровне 7420 грн за тысячу кубометров.

С начала 2024 года отдельные потребители стали платить за обслуживание внутридомовых газовых сетей. Такой платеж производится раз в несколько лет.

Следовательно, даже ввиду стабильности повышение тарифов на газ в Харькове может стать актуальным вопросом, поскольку некоторые местные поставщики могут изменять свои условия без согласования с НКРЭКУ. В то же время для остальных городов страны такие изменения пока не предусматриваются, но ситуация стоит внимания.

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