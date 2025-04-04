В Харькове и области прогноз погоды на субботу, 5 апреля 2025 года, предусматривает постепенный приход похолодания и возвращение дождей с грозами.

Эксперты гидрометцентра рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 5 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток в регионе облачно с прояснениями. Ночью осадков не ожидается, но днем ​​пройдут дожди, местами даже с грозами.

Прогноз погоды на 5 апреля предполагает, что ветер в Харьковской области будет достаточно сильным, от 7 до 12 метров в секунду, юго-западного направления, пишет Politeka.

Что касается температуры воздуха, то в Харькове ночью прогноз погоды на 5 апреля предполагает +7+9 тепла, днем ​​достаточно комфортные +16+18 градусов, но ситуацию будут усугублять дожди и ветер.

По области температура воздуха будет колебаться от ночных +5+10 градусов до +13+18 в дневные часы.

В воскресенье, по данным синоптиков, дожди продолжатся, снова местами возможны грозы, ветер усилится, возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Температура тоже постепенно снизится, максимум воздух прогреется до +10+15.

А вот с понедельника ночью местами на поверхности почвы и в воздухе заморозки, в дневные часы следует ожидать максимум +4+9 градусов.

Синоптикиня Наталья Диденко отметила, что в течение следующей недели в Украине практически до Вербного воскресенья будет холодно – в ночные часы заморозки, а в дневные – небольшие плюсы.

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