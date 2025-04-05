Подорожание круп в Харькове наблюдается в апреле 2025 года, сообщает Politeka.

Стоимость гречки, манки, пшена и разных видов риса за последний месяц демонстрирует как рост, так и некоторое понижение.

Средний ценник на гречку в Харькове составляет 34,55 грн за 1 кг, что на 0,88 больше, чем в марте. Дешевле всего можно найти гречку в сети Auchan , где 1 кг стоит 28,90. В то время как в Megamarket значительно выше – 44,60 за килограмм.

Манку за последний месяц подешевела. Теперь средняя стоимость на манку Хуторок (800 г) составляет 28,60 гривен, что на 2,91 меньше по сравнению с мартом. Дешевле всего ее можно приобрести у Auchan (27,20), а у Novus за 29,99.

На пшено расценки уменьшились за последний месяц. Теперь 1 кг можно приобрести 24,80 грн, что на 0,53 меньше, чем в марте. Самое дешевое пшено можно найти в Metro (22,90), в Megamarket его продают за 27,00.

Рис длинный остаются достаточно высокими. Средний ценник на 1 кг составляет 58,50 грн, что на 0,80 меньше, чем в марте. Самый дешевый товар предлагает Metro (49,50), в то время как у Auchan он стоит 70,20 за килограмм.

Пропаренный рис подорожал лишь незначительно. 1 кг риса длинного пропаренного стоит 67,73 гривны. Выгоднее всего пропаренный рис можно найти в Metro за 49,90, в то время как у Auchan он стоит 96,20.

Рис круглый продолжает дорожать. Средняя цена за 1 кг составляет 73,87 грн. По наиболее выгодным условиям его можно приобрести у Metro за 50,70, а у Novus цена достигает 93,99.

Итак, за последний месяц наблюдается значительное подорожание круп в Харькове. Однако это касается не всего – на манку и пшено цены снизились, что может заинтересовать покупателей, ищущих выгодные варианты.

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