Части украинцев оказывается денежная помощь в Харькове – благотворительный фонд "Каритас Харьков" выплачивает несколько видов выплат, сообщает Politeka.net.
Проект действует при финансовой поддержке Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.
Специалисты проекта предоставляют несколько видов поддержки для внутренне перемещенных лиц и жителей пострадавших регионов.
Экстренные выплаты
Получить могут:
- ВПЛ, покинувшие свои дома за последние 30 дней
- Семьи, проживающие на расстоянии 0-15 км от линии фронта
- Домохозяйства, пострадавшие от внезапных обстрелов
Сумма – 10 800 грн на человека (до 4 человек в семье) единовременно.
Стабилизационная денежная помощь в Харькове
Деньги доступны для:
- ВПО, покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года
- Возвратившихся к местам постоянного проживания лиц
- Семей, проживающих на деоккупированных территориях
Сумма выплаты – 3 600 грн на человека в течение 6 месяцев (до 4 человек в семье).
Социальное сопровождение от кейс-менеджера
Доступно для:
- ВПЛ, проживающих на территории Харьковской области
- Людей, проживающих на деоккупированных территориях
Программа направлена на поддержку, решение неотложных социальных вопросов и адаптацию в новых условиях.
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