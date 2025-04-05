Денежная помощь в Харькове направлена ​​на поддержку, решение неотложных социальных вопросов и адаптацию в новых условиях.

Части украинцев оказывается денежная помощь в Харькове – благотворительный фонд "Каритас Харьков" выплачивает несколько видов выплат, сообщает Politeka.net.

Проект действует при финансовой поддержке Каритаса Швейцарии, Швейцарской солидарности и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Специалисты проекта предоставляют несколько видов поддержки для внутренне перемещенных лиц и жителей пострадавших регионов.

Экстренные выплаты

Получить могут:

ВПЛ, покинувшие свои дома за последние 30 дней

Семьи, проживающие на расстоянии 0-15 км от линии фронта

Домохозяйства, пострадавшие от внезапных обстрелов

Сумма – 10 800 грн на человека (до 4 человек в семье) единовременно.

Стабилизационная денежная помощь в Харькове

Деньги доступны для:

ВПО, покинувшие свои дома после 24 февраля 2022 года

Возвратившихся к местам постоянного проживания лиц

к местам постоянного проживания лиц Семей, проживающих на деоккупированных территориях

Сумма выплаты – 3 600 грн на человека в течение 6 месяцев (до 4 человек в семье).

Социальное сопровождение от кейс-менеджера

Доступно для:

ВПЛ, проживающих на территории Харьковской области

Людей, проживающих на деоккупированных территориях

Программа направлена ​​на поддержку, решение неотложных социальных вопросов и адаптацию в новых условиях.

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