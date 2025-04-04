В апреле продолжает оказываться денежная помощь в Харькове для части украинцев, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.net.
Украинцы могут подать заявку на многоцелевые выплаты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
Средства в первую очередь предоставляются вынужденно перемещенным украинцам и вернувшимся к своему постоянному месту жительства гражданам, в том числе из-за рубежа.
Размер выплат: 3600 грн на одного. Она выплачивается на три месяца, что составляет 10800 грн на каждого.
Подать заявку могут семьи, которые:
1.Ранее не получали выплаты от международных организаций;
2.Имеют средний доход менее 5400 грн на одного;
3.Относятся к одной из уязвимых категорий:
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Один из родителей самостоятельно воспитывает детей в возрасте до 18 лет или занимается пожилым лицом (от 55 лет)
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Семью возглавляет кто-то или несколько одиноких пожилых людей, или пожилых людей, которые ухаживают за детьми
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В составе семьи есть люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями
Также подать заявку могут те, кому не призначалась денежная помощь в Харькове от УВКБ ООН или других организаций.
Документы для предоставления в пункте сбора данных:
- документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер;
- свидетельство о рождении детей (при наличии),
номер банковской карты для выплаты пособия (карты есть Поддержка не подходят);
- любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.);
- номер телефона.
Отметим, что для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.
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