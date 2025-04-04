Эта денежная помощь в Харькове в первую очередь предоставляется двум категориям украинцев.

В апреле продолжает оказываться денежная помощь в Харькове для части украинцев, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.net.

Украинцы могут подать заявку на многоцелевые выплаты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Средства в первую очередь предоставляются вынужденно перемещенным украинцам и вернувшимся к своему постоянному месту жительства гражданам, в том числе из-за рубежа.

Размер выплат: 3600 грн на одного. Она выплачивается на три месяца, что составляет 10800 грн на каждого.

Подать заявку могут семьи, которые:

1.Ранее не получали выплаты от международных организаций;

2.Имеют средний доход менее 5400 грн на одного;

3.Относятся к одной из уязвимых категорий:

Один из родителей самостоятельно воспитывает детей в возрасте до 18 лет или занимается пожилым лицом (от 55 лет)

Семью возглавляет кто-то или несколько одиноких пожилых людей, или пожилых людей, которые ухаживают за детьми

В составе семьи есть люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями

Также подать заявку могут те, кому не призначалась денежная помощь в Харькове от УВКБ ООН или других организаций.

Документы для предоставления в пункте сбора данных:

документ, удостоверяющий личность;

налоговый номер;

свидетельство о рождении детей (при наличии),

номер банковской карты для выплаты пособия (карты есть Поддержка не подходят);

номер банковской карты для выплаты пособия (карты есть Поддержка не подходят); любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.);

номер телефона.

Отметим, что для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

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