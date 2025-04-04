Прогноз погоды в Харькове на 5 апреля предполагает, что будет ветер юго-западного направления, скоростью 5 м/с.

Синоптики подготовили прогноз погоды в Харькове на 5 апреля и предупредили о возможных природных неожиданностях, ожидающих жителей и гостей города, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили на сайте Sinoptik.ua.

В утренние часы синоптики прогнозируют пасмурный день. В течение дня небо будет облачным, и солнце лишь изредка будет проходить сквозь облака. Осадков не ожидается. Синоптики обещают, что температура воздуха будет колебаться в пределах +12…+17°C.

Погодные условия в Харьковской области будут схожими: в течение дня – облачность, без осадков. Температура воздуха будет составлять +12…+16°C.

Прогноз погоды в Харькове на 5 апреля также предполагает, что будет ветер юго-западного направления скоростью до 5 м/с.

В народе в этот день ожидали дождя. Когда перелетные птицы возвращались из теплых краев, крестьяне приглашали их на крыльцо, угощая хлебными крошками, зерном и семенами льна. Наши предки верили: если птицы летят дружными стаями, стоит ждать тёплую и хорошую весну.

Православный праздник сегодня по юлианскому календарю - день памяти преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и 199 учеников его, а также преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

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