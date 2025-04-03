На пятницу, 4 апреля 2025 года, прогноз погоды в Харькове и области порадует жителей, но дальше ситуация резко ухудшится.

Прогнозу погоды в Харькове и области на пятницу, 4 апреля 2025 года, есть чем порадовать украинцев – будет сухо и тепло, сообщает Politeka.

По данным регионального центра по гидрометеорологии, в течение суток облачно с прояснениями, без существенных осадков.

Ветер в Харьковской области, согласно прогнозу погоды на 4 апреля, ожидается западный, достаточно сильный, скоростью 7-12 метров в секунду.

В Харькове, как предполагает прогноз погоды на 4 апреля, осадков тоже не будет. Температура воздуха будет колебаться от +4+6 ночью до приятных +17+19 днем, пишет Politeka.

По области тем временем температура воздуха составит в ночные часы +3+8, а в дневные – до +15+20 тепла.

А вот в субботу снова придут дожди, возможны грозы, порывы ветра будут достигать 15-20 метров в секунду. Хотя температура воздуха только начнет снижаться и днем ​​ожидается +13+18 градусов.

Синоптикиня Наталья Диденко предупреждает, что уже в субботу и воскресенье в Украину придет свежая воздушная масса, которая принесет резкое похолодание, сильный ветер со штормовыми порывами, а также мокрый снег.

По ее словам, уже 5-го числа похолодание начнется в западных, северных и в некоторых центральных регионах, а вот 6-го холод и снег усложнят ситуацию на дорогах, поэтому лучше по возможности в этот день вообще сидеть дома.

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