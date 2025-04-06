Во время войны и не только многие пенсионеры ищут возможности дополнительного заработка – для них найдется работа в Харькове, сообщает Politeka.net.

Объявление опубликовано на сайте Work.ua.

Одним из вариантов является вакансия на должность электрика на текстильное производство. Особенно привлекательной она может стать для активных людей пенсионного возраста, стремящихся соединить полезное с приятным – труд на свежем воздухе и общение с новыми людьми.

Работа в Харькове электричество предусматривает следующие обязанности: монтаж, настройка и запуск автоматизированной линии (ПЛК, частотные преобразователи, панели управления); обслуживание и ремонт текстильных линий (электрические, пневматические, механические системы); обслуживание и ремонт разного оборудования цеха, а также проведение диагностики; выполнение регламентных услуг и сотрудничество с производственными подразделениями.

Зарплата: 30000–40000 грн.

Кроме того, работа в Харькове найдется для фрезеровщика. В компании готовы принять пенсионера, кандидатов без опыта, да и тех, кто не имеет специального образования, но хочет учиться. Основные требования к кандидату:

Умение работать на фрезерных станках;

Точность и внимательность к деталям;

Способность работать в команде;

отсутствие вредных привычек;

Желание развиваться в области обработки металла.

Зарплата: 20 000 грн.

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