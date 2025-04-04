В 2025 году для пенсионеров запланирован еще один перерасчет пенсии в Харькове в апреле.

Часть пенсионеров сможет получить большие выплаты, поскольку пройдет перерасчет пенсии в Харькове в апреле, сообщает Politeka.net.

Подробности раскрыли в Пенсионном фонде Украины.

Процедура запланирована не для всех пожилых людей. Речь идет людях, решивших работать после выхода на заслуженный отдых. Чтобы получить повышенные суммы, нужно выполнить два каждых условия.

Первая: пенсионер должен иметь минимум 24 месяца страхового стажа после назначения или предварительного перечисления.

Вторая: заработную плату можно учесть только в том случае, если она выше той, которая использовалась для пенсионного исчисления до перечисления. Это касается заработка, исчисленного за периоды страхового стажа с 1 июля 2000 г. по 28 февраля 2025 г., или любых 60 подряд месяцев страхового стажа до 30 июня 2000 г. (если есть справка о заработной плате).

Если после назначения пенсионер приобрел необходимый опыт, но его новый заработок оказался меньше предыдущего, то эта заработная плата не учитывается. В таком случае при исчислении учитывается только страховой стаж, приобретенный после назначения, а заработок остается неизменным.

Важно: перерасчет пенсии в Харькове в апреле ведется с соблюдением того, что не меняется средняя заработная плата, которая была учтена при назначении.

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