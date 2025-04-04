Подорожание продуктов в Харькове повлекло на 15-20% большие цены на пасхальную корзину, сообщает Politeka.

Об этом сообщает исполнительный директор Украинского дискуссионного клуба Олег Пендзин. Он отмечает, что это может повлечь за собой еще большее повышение цен, чем на 15-30%. Это, в частности, касается яиц, мяса и молочных изделий.

По словам Олега Пендзина, подорожание продуктов в Харькове повлияет на составляющие праздничной корзины, ведь в целом продовольственная корзина выросла на 15%. Учитывая сезонный спрос и возможность включения премиум-товаров, он может составить и 20%.

Одним из самых востребованных товаров перед Пасхой есть яйца. По прогнозам, в апреле их стоимость будет колебаться в пределах 80-85 гривен за десяток. Однако после праздников возможно снижение, особенно если стабилизируются расходы на корма и улучшатся погодные условия.

Цены на молочную продукцию остаются высокими. Аналитики отмечают, что это коснулось и молока-сырья, однако после Пасхи ожидается постепенное удешевление из-за увеличения надоев.

По подсчетам ученых Института аграрной экономики, в 2024 году пасхальный набор для семьи из четырех человек стоила в среднем 1422 грн, что на 17,6% больше, чем в 2023 году. В 2025 же его стоимость может вырасти еще больше из-за общего роста цен.

Эксперты предупреждают, что за две недели до праздника ситуация в магазинах и рынках может еще больше обостриться и мы будем видеть ценники на 5-7% выше.

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