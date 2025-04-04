Денежная помощь в Харькове может предоставляться в разных суммах.

Программы денежной помощи в Харькове продолжают действовать для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и пострадавших от военных действий, сообщает Politeka.

Благодаря сотрудничеству международных организаций и местных органов власти жители города могут получить финансовую поддержку.

Каритас предлагает несколько видов начисления средств:

Экстренная: 10800 гривен на каждого члена домохозяйства (до 4 человек) однократно. Она доступна для ВПЛ, покинувших свои дома в течение 30 дней, домохозяйств, проживающих в 0–15 км от линии фронта, и домохозяйств, пострадавших от обстрелов.

Стабилизационная: 3 600 гривен на человека ежемесячно в течение 6 месяцев (до 4 человек). Она предназначена для ВПЛ, покинувших свои дома после 24.02.2022, лиц, вернувшихся в места постоянного проживания, и домохозяйств, проживающих на деоккупированных территориях.

УВКБ ООН Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оказывает поддержку. Размер составляет 3 600 гривен на человека ежемесячно в течение 3 месяцев.

Критерии получателей: лица, не получавшие денег от международных организаций в 2022-2024 годах.

Как подать заявку на денежную помощь в Харькове: необходимо записаться в электронную очередь через Google Форму или по телефону. Прием производится по номеркам, полученным при заполнении формы.

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