Подорожание овощей в Харькове произошло снова, хотя на прошлой неделе на рынке были тенденции на убыль, сообщает Politeka.

Аналитики проекта EastFruit отмечают, что особенно это касается продуктов, входящих в состав традиционного "борщового набора".

Так, цена капусты выросла с 34-40 до 42-45 грн/кг, а свекла поднялась с 17-20 до 18-25. За лук тоже придется платить больше. Стоимость увеличилась с 12–14 грн/кг до 14–16.

В то же время картофель демонстрирует снижение. Ее стоимость снизилась с 18 до 16 грн/кг. Аналитики говорят, что это обусловлено увеличением предложения и низким спросом. Однако огурцы продолжают расти в стоимости, хотя темпы замедлились: минимальная цена поднялась со 100 до 110 гривен.

Подорожание овощей в Харькове не коснулось и помидоров, которые уже продаются по 70-90, что на 15 гривен меньше, чем в начале недели. Цветная капуста также стала дешевле, ее стоимость упала со 140-145 до 110-120. В то же время, редис, сезон которого только начинается, стоит от 65 до 70.

К слову, на рынке фруктов поднялись ценники на яблоки. Теперь вместо 25, за них придется платить 30. Аналитики говорят, что учитывая сезонные колебания и экономические факторы, ситуация на рынке может продолжать меняться в ближайшие недели, поэтому покупателям советуют искать акционные предложения и заранее планировать свой бюджет.

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