В начале апреля 2025 года зафиксировано подорожание яиц в Харькове , которое затронуло все виды — как куриные, так и перепелиные, сообщает Politeka.

По сравнению с мартом ценники на этот продукт выросли от нескольких гривен до более 17 грн, что стало заметным для потребителей.

В частности, перепелиные (20 шт.) в марте стоили 65,05 грн , а теперь их средняя цена составляет 66,83 , что на 0,05 больше предыдущего месяца. В магазинах Metro их можно приобрести за 63,96 гривен , а в Megamarket – за 69,70 . Это свидетельствует о значительных колебаниях стоимости в зависимости от торговой сети.

Больше всего подорожали куриные «Наседка» (С1, 10 шт.), стоимость которых в марте была 74,68 грн , а в апреле достигла 79,60, что на 17,10 гривен больше. Этот же товар в магазинах Auchan на сегодняшний день стоят 79,60 .

Цены на куриные «Ясенсвит» (С1, 30 шт.) также подверглись повышению — с 215,34 гривен до 223,85 (+17,25 грн). Следует отметить, что в разных магазинах цена может значительно варьироваться, в частности, в Metro они стоят 216,90 , а в Novus – 223,85 .

В целом подорожание яиц в Харькове не прекращается, и ценники могут дальше меняться. Потребителям следует обращать внимание на разные сети, чтобы найти наиболее выгодное предложение.

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