Каким будет прогноз погоды в Харькове и области на 3 апреля 2025 года, и когда ждать нового похолодания в регионе.

Синоптики гидрометцентра обрадовали свежим прогнозом погоды в Харькове и области на четверг, 3 апреля 2025 года, сообщает Политека.

Дожди ожидаются лишь ночью, небольшие, и только в южной половине области, в северной части – без существенных осадков. В дневные часы в регионе существенных осадков не ожидается.

Как обещает прогноз погоды на 3 апреля, в Харьковской области в течение суток облачно с прояснениями. Ветер умеренный северо-восточный, его скорость не будет превышать 5-10 метров в секунду. Об этом сообщили в региональном центре по гидрометеорологии.

В Харькове, согласно прогнозу погоды, 3 апреля также без существенных осадков. Ночью температура воздуха будет +6+8 градусов, а в дневные часы поднимется до +14+16 тепла, пишет Политека.

В регионе температура будет колебаться от ночных +6+11 до комфортных +11+16 днем.

Синоптики предупреждают, что 4-5 числа тоже будет достаточно тепло, без сильных дождей и ветра, но уже в воскресенье резкое похолодание придет и сюда.

В воскресенье, 6 числа, ожидаются дожди, ветер до 7-12 метров в секунду, ночью +2+7, днем ​​до +7+12 градусов. А с понедельника станет еще холоднее: в ночные часы на поверхности почвы местами заморозки, от 0 до 3 градусов, а в течение дня максимум воздух прогреется до +4+9.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о списке категорий людей, которые могут получить денежную помощь в Киеве.

Также Politeka писала, кто может выйти на пенсию в 50 лет с минимальным стажем.

Кроме того, Политека рассказывала, когда будет введена уголовная ответственность для ТЦК и ВЛК.