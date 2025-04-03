Помощь для ВПЛ в Харькове включает не только гуманитарную поддержку, но и социальные услуги, значительно облегчающие адаптацию в новых условиях, сообщает Politeka.

Одним из важных аспектов является гуманитарка, которая включает в себя продуктовые и гигиенические наборы. К примеру, 28 марта 2025 года в городе была организована выдача гуманитарки, где каждый желающий мог получить необходимые продукты. Участие в таких мероприятиях дает возможность людям, вынужденным покинуть свои дома, хотя бы частично удовлетворить свои базовые потребности.

Кроме того, организация "Каритас" предоставляет деньги для переселенцев. Сумма выплаты одного члена домохозяйства может составлять до 10 800 грн. Получить их могут семьи из нескольких человек, а для оформления следует обратиться в благотворительную организацию.

Также активно работают социальные службы, предлагающие консультации по юридическим и психологическим вопросам. В центре С Бахмутом в сердце можно получить не только гуманитарные наборы, но и профессиональные услуги для преодоления трудностей, связанных с адаптацией в новой среде.

Важно знать, что в городе работают разные пункты поддержки. В частности, в Салтовском районе такие вопросы можно решить через местное управление социальной защиты.

Помощь для ВПЛ в Харькове продолжает быть важной составляющей поддержки пострадавших от войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.