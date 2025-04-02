Подорожание круп в Харькове уже повлияло на местных жителей, сообщает Politeka.

По данным сетей магазинов, больше всего выросли цены на гречку, манку, пшено и рис. Так, средняя цена на гречку составляет 34,55 грн. за килограмм, хотя в магазинах ее стоимость варьируется от 28,90 (Auchan) до 44,60 (Megamarket). В связи с этим потребители могут столкнуться с высокими ценниками.

Что касается манки, то средние расценки на этот продукт составляют 28,67 гривен за 800 г. Расценки манки в магазинах также варьируются: дешевле всего ее можно найти в Auchan за 27,20, а самое дорогое в Novus за 29,99. В марте 2025 г. средние расценки манки составляли 31,52, что указывает на некоторое снижение стоимости в последние недели.

Пшено, которое в среднем стоит 24,80 грн за килограмм, также испытало незначительные ценовые колебания, в частности в Megamarket оно продается по 27,00, а в Metro – за 22,90. В марте пшено стоило дороже – 25,36 гривен, что означает определенное снижение стоимости.

Не обошли изменения и ценники на разные виды риса. Так, рис длинный сейчас стоит 58,50 грн за килограмм, с самой низкой ценой в Metro (49,50) и самой высокой в ​​Auchan (70,20). Рис длинный пропаренный подорожал до 67,73 гривен, а рис круглый – до 70,37. Высокие ценники на эти продукты становятся основополагающей темой для обсуждения среди потребителей.

Подорожание круп в Харькове является результатом общих экономических тенденций, но стоит отметить, что изменения стоимости не всегда одинаковы во всех магазинах. Потребителям рекомендуется быть внимательными и сравнивать разные точки продаж.

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