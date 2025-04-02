Будет прекращено водоснабжение и введены временные графики отключения воды в Харькове 3 апреля – объясняем детали.

В связи с проведением планово-предупредительных работ введены графики отключения воды в Харькове 3 апреля, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредило коммунальное предприятие «Харьковводоканал».

Так, в связи с плановыми работами по замене запорной арматуры на водопроводной магистрали Д-1200 мм на улицах Фронтовой (в овраге) и Остаповича, 16-а. Следует отметить, что ограничения ввели еще 2.04 с 4 утра.

Расписание выглядит так – к 04:00 утра будет прекращено водоснабжение для:

части Шевченковского района, улиц Деревянко (15-17а, 23-65), Профессорской, Белой Акации, Желтой Розы, Калиновой, Кипарисовой, Комитетской, в-д. Нижне Сокольницкий, Средне Сокольницкий, пр-д. Сокольницким, 1-м, 2-м, 3-м Сокольницким, Красной Розы, Шелковичной, в-д. Шелковичным 3-м, 4-м, 5-м.

части Киевского района, ограниченной Харьковским шоссе, территорией лесопарка, селом Жуковского (включая частный сектор), Копыленко, Чуйковской, Саперной, Интернатской.

В период выполнения работ водообеспечением в указанных районах будут заниматься автоцистерны КП «Харьковводоканал».

Пока будут действовать графики отключения воды в Харькове 3 апреля просят заранее позаботиться о запасе воды для основных нужд. Для получения дополнительной информации обращаться по телефону: 15-33. Кроме того, в компании извинились за временные неудобства.

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