Завершение отопительного сезона в Харькове все еще откладывается из-за нестабильных погодных условий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставил мэр Игорь Терехов в эфире телемарафона.

Городские власти решили продолжить подачу централизованного тепла из-за прохладной погоды, которая пока не позволяет прекратить отопление. Несмотря на то, что в некоторых регионах страны уже ощутимы признаки весны, температура воздуха в городе еще не достигла уровня, позволяющего отключить отопление.

Согласно прогнозам, на этой неделе температура днем ​​может подняться до +12°C, а ночью снизиться до +5°C, что, по словам мэра, не является основанием для прекращения подачи тепла

Игорь Терехов также отметил, что эта зима была чрезвычайно сложной из-за многочисленных атак на критическую инфраструктуру в декабре, что существенно усложнило работу коммунальных служб. Однако благодаря оперативным действиям службы смогли обеспечить стабильную поставку тепла и других необходимых услуг в жилых домах.

В Украине конец периода подачи тепла обычно происходит 15 апреля, однако, если среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C, города могут принимать решение о досрочном прекращении подачи тепла.

Во многих городах Украины уже завершили отопительный сезон. Так, в Киеве отопление было отключено еще 24 марта, в Херсоне – 12 марта, во Львове – 26 марта, а в Черновцах и Каменском – 1 апреля. Поэтому харьковчане все еще ждут официального завершения отопительного сезона в Харькове.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Тарифы на коммунальные услуги: стало известно, что может подорожать.

Також Politeka писала, Тариф на воду повысили, но не для всех: кому придется платить по новой цене.

Как сообщала Politeka, Украинцам озвучили тариф на электроэнергию: известно, сколько будет стоить 1 кВт*ч весной.