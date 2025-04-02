Эксперты в сфере ЖКХ уже озвучивают прогнозы возможного повышения тарифов на газ в Харькове и других регионов.

Повышение тарифов на газ в Харькове неизбежно, однако, по словам экспертов по коммунальным услугам, стоимость вырастет не в апреле, а летом, сообщает Politeka.net.

Энергетическая компания "Нафтогаз", поставляющая голубое топливо для 98% бытовых потребителей, оставила цены на голубое топливо на уровне 7,96 грн за кубометр. Такая стоимость оставаться неизменной, по крайней мере, до 30.04 2025 года.

Для клиентов других газоснабжающих компаний цены на голубое топливо в апреле будут колебаться от 7,79 до 9,99 грн за кубометр, как и в предыдущие месяцы.

Следовательно, не стоит ожидать повышения тарифов на газ в Харькове в этом месяце. Однако правительство отмечает, что по завершении полномасштабных боевых действий стоимость коммуналки начнет постепенно расти.

Эксперты в сфере ЖКХ уже озвучивают прогнозы возможного повышения поднятия ценников и других регионов. По словам Олега Попенко, главы Союза потребителей коммунальных услуг, цены на голубое топливо могут вырасти до 9,5-10 гривен за кубометр.

Ожидается, что это подорожание произойдет уже летом, когда меньший уровень потребления поможет снизить финансовое давление на бюджеты украинских семей.

Таким образом, украинцам следует быть готовыми к дальнейшему росту стоимости коммунальных услуг. Власти обещают, что этот процесс будет постепенным, но уже сейчас ясно, что финансовая нагрузка на граждан увеличится в разы.

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