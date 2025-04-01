Вступило в силу решение о повышении тарифов на воду в Харьковской области с 1 апреля, передает Politeka.net.
В частности, с 1.04.2025 в соответствии с решением исполнительного комитета Высочанского поселкового совета от 11 марта 2025 г. № 154 произойдет изменение стоимости водоснабжения и водоотведения.
Объясняется, что это был вынужденный шаг, обусловленный несколькими важными факторами. В первую очередь это касается увеличения стоимости электроэнергии. Насосные станции и скважины потребляют значительное количество электроэнергии, цены на которые существенно выросли за последний год.
Местное коммунальное предприятие вынуждено делать водозакупки у «Харьковводоканала», тарифное требование которого выросло почти на 50%.
А также повлияло увеличение расходов на оплату труда и налоги, рост стоимости материалов и ремонтных работ и износ водопроводной сети.
Поэтому фактически потребителям придется платить за:
Водоснабжение – 52,0 грн/м³ (с НДС)
Водоотвод – 38,56 (с НДС).
Подобная ситуация наблюдается в других общинах:
Лозовская громада – стоимость выросла на 13%, теперь составляет 60,70 грн;
Берестинская (бывшая Красноградская) громада – цена увеличилась на 47% и составляет 108.
Златопольская (бывшая Первомайская) громада – 113,52;
Кегичевская громада - 65,62;
Барвенковская громада - 76,60.
Повышение тарифов на воду в Харьковской области с 1 апреля демонстрирует общую тенденцию роста цен из-за экономических реалий, удорожания энергоносителей, услуг и материалов.
Жителям напомнили, что программа жилищных субсидий и льгот продолжает действовать. Это позволяет уменьшить финансовую нагрузку на домохозяйства.
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