Отключение света в Харькове и области 2 апреля коснется части жителей.

Отключение света в Харькове и области 2 апреля продлится от 4 до 10 часов - энергетики поделились информацией о плановых ремонтных работах и ​​временных ограничениях, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, где не будет электроэнергии.

Так, аварийно-восстановительные работы продолжаются на украинских энергообъектах для устранения последствий ракетных и дроновых атак со стороны россии.

02.04.2025 года с 09:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами не будет подачи электроэнергии в Мерефе по улицам: Савченко, Культуры, Нетеченская, Казацкая, Ярослава Мудрого, Леси Украинки, Набережная, Днепровская, Джерельна, 5 Вересня, Киевская, Ивана Мазепы, Боровая (частично), Гоголя, Вокзальная (частично), Шелководов, Орлика Филиппа, Новопроезжа, Воронова Владимира, Довженко Александра (частично), Мерефьянская, Севастопольская, Манойла Николая, Казацкая, Таранивская, Роман овловская;

по переулкам : Тарановский, Котляревский, Леонтович, Железнодорожный, Банный, Калашниковский, Торяника; по въездам: Панаса Мирного, 1-й, 2-й Киевский, Леонтовича, Довженко Александра; тупик Ржавский; микрорайон Шелкостанция; по селам: Александровка, Яковлевка (частично).

Также отключение света в Харькове и области 2 апреля затронет село Нестеренко. Электроэнергии не будет по адресам:

Набережная д.10; б.11; б.12; б.13; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.8; б.9;

Елена Пчилка б.1; б.10; б.11; б.12; б.13; б.14; б.15; б.16; б.17; б.18; б.19; б.2; б.20; б.21; б.22; б.23; б.24; б.25; б.26; б.28; б.29; б.3; б.30; б.31; б.32; б.33; б.34; б.35; б.36; б.38; б.39; б.4; б.40; б.42; б.44; б.46; б.48; б.5; б.50; б.5Г; б.5М; б.5П; б.6; б.7; б.8; б.9;

пер.Набережный б.5;

пер.Елены Пчелки б.1; б.11; б.2; б.3; б.4; б.5; б.6; б.7; б.9.

Тем временем энергетики призывают украинцев использовать энергоемкие приборы в период, когда солнечные электростанции работают наиболее эффективно – с 10:00 до 16:00.

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