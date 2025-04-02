Рост тарифов на газ в Харькове может произойти – государство рассматривает вопрос поднятия цен.

Многих жителей города интересует, ждать ли рост тарифов на газ в Харькове - мы расскажем, чего ждать, сообщает Politeka.net.

Действующие цены установлены постановлениями Национальной комиссии, регулирующей энергетический сектор и коммунальные услуги.

Цена в апреле останется на том же уровне. Так, стоимость одного кубометра голубого топлива для местных жителей варьируется – 7,96 до 7,99 грн, в зависимости от поставщика.

Для потребителей без газового счетчика действуют фиксированные суммы: от 26,11 до 26,21 грн. на человека при наличии централизованного горячего водоснабжения, или 42,90 - 43,07 грн. при его отсутствии.

Для квартир с газовой плитой и водонагревателем тарифный план составляет – 83,50 до 83,82 гривен.

Стоит отметить, что рост тарифов на газ в Харькове может произойти уже этим летом. По словам главы союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, государство рассматривает вопрос поднятия цен до 9,5-10 гривен за кубометр.

"В связи с тем, что мы вынуждены будем покупать от 3 до 4 миллиардов кубометров. Он очень дорог на рынке. В среднем в планах то, что я знаю информацию – до 9,5-10 гривен за куб", - добавил он.

Попенко подчеркнул, что ситуация зависит от того, будут ли объявлены выборы в этот период – ведь повышение стоимости во время выборов может быть "самоубийственным" решением для нынешней власти.

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