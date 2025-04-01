Вынужденно перемещенным лицам и вернувшимся к своему постоянному месту жительства предоставляется денежная помощь в Харькове УВКБ ООН, сообщает Politeka.net.
Перечислят деньги на гривневый банковский счет главе домохозяйства через финансовое учреждение Rapyd или Western Union.
Предоставляется в размере:
- 3 600 грн на одного человека, покрывающего три месяца
- Общая сумма для семьи может составлять до 10 800 грн.
Кому доступна:
- Семьи: имеющие одного из родителей и детей до 18 лет или пожилых людей (от 55 лет).
- Возглавляемые одинокими или несколькими одинокими пожилыми людьми (от 55 лет) или с одним ребенком до 18 лет.
- Имеющими инвалидность или хронические заболевания.
- Внутри перемещенные лица и вернувшиеся из-за границы.
Условия подачи заявки:
- Семья не должна получать другие выплаты из международных организаций.
- Доход на одного человека не превышает 5 400 грн.
- Заявку могут подать лица, не получавшие денежную помощь УВКБ ООН или других международных организаций.
Денежная помощь в Харькове не предоставляется, если вы ранее получали выплаты в размере 2 220 грн на человека в месяц от другой организации ООН.
Процесс подачи заявки:
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Необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН.
Необходимые документы:
- Документ, удостоверяющий личность.
- Налоговый номер.
- Свидетельство о рождении детей (при наличии).
- Номер банковской карты для выплат (карты есть Поддержка не подходят).
- Документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
- Личный телефонный номер.
Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.
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