Вынужденно перемещенным лицам и вернувшимся к своему постоянному месту жительства предоставляется денежная помощь в Харькове УВКБ ООН, сообщает Politeka.net.

Перечислят деньги на гривневый банковский счет главе домохозяйства через финансовое учреждение Rapyd или Western Union.

Предоставляется в размере:

3 600 грн на одного человека, покрывающего три месяца

Общая сумма для семьи может составлять до 10 800 грн.

Кому доступна:

Семьи: имеющие одного из родителей и детей до 18 лет или пожилых людей (от 55 лет).

Возглавляемые одинокими или несколькими одинокими пожилыми людьми (от 55 лет) или с одним ребенком до 18 лет.

Имеющими инвалидность или хронические заболевания.

Внутри перемещенные лица и вернувшиеся из-за границы.

Условия подачи заявки:

Семья не должна получать другие выплаты из международных организаций.

Доход на одного человека не превышает 5 400 грн.

Заявку могут подать лица, не получавшие денежную помощь УВКБ ООН или других международных организаций.

Денежная помощь в Харькове не предоставляется, если вы ранее получали выплаты в размере 2 220 грн на человека в месяц от другой организации ООН.

Процесс подачи заявки:

Необходимо пройти собеседование с партнером УВКБ ООН.

Необходимые документы:

Документ, удостоверяющий личность.

Налоговый номер.

Свидетельство о рождении детей (при наличии).

Номер банковской карты для выплат (карты есть Поддержка не подходят).

Документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).

Личный телефонный номер.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

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