Подорожание молочных продуктов в Харькове происходит до сих пор.

Подорожание молочных продуктов в Харькове больше всего отличилось на сыре, кефире и других изделиях, сообщает Политека.

Как сообщает "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), это стало существенным ударом для покупателей, которые вынуждены тратить на базовую корзину значительно больше. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время такая тенденция может сохраниться.

За последний год стоимость этих товаров резко возросла, что отражает общую экономическую ситуацию в Украине. В частности, стоимость молока увеличилась на 30%. Если в декабре 2024 года средняя цена на товар (2,6% жирности, 900 мл) составляла 41,5, то уже в марте 2025 года она выросла до 56,3 гривен. В некоторых магазинах приходится платить даже 58,6 грн.

Подорожание молочных продуктов в Харькове отразилось и на кефире, за который теперь нужно платить гораздо больше. Ранее он стоил 38,1, а сейчас - 60,2, а максимальная стоимость в магазине может достигать 70,6 гривен. Сливки (10%, 200 г) подскочили с 22,1 до 34,4 грн.

Особенно ощутимо возросла стоимость сыра. За голландский теперь нужно отдать 592 грн/кг вместо 469 в прошлом месяце. Более дешевые сорта сыра также подскочили — брусок в среднем стоит от 77 до 90 грн в зависимости от торговой сети.

Эксперты объясняют такую ​​ситуацию на рынке несколькими факторами. Среди основных причин называют увеличение расходов на корма для скота из-за низкого урожая, а также сезонные колебания на рынке.

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