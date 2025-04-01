Подорожание хлеба в Харькове отражается на самых популярных изделиях, которые являются обязательной составляющей любой продуктовой корзины, сообщает Политика.

Это стало серьезным вызовом потребителям, ведь цены на основные продукты продолжают расти и бить по кошелькам.

Так, с начала апреля 2025 стоимость этого товара продолжает меняться. Батон, например, за последний месяц вырос на 1,5-2 гривны, а за нарезной - покуакам придется заплатить 30 гривен (450 г), что является существенным скачком по сравнению с прошлым месяцем, когда то же можно было приобрести за 28.

Подорожание хлеба в Харькове отразилось на изделиях из пшеничной муки. "Пшеничная нарезка" (650 г) в магазинах города варьируется от 40 до 42 гривен, что на 1,5 грн больше, чем в марте. Этот продукт стал дороже из-за роста затрат на производство и транспортировку.

Что касается других товаров, то цены на ржаные продукты также претерпели изменения. В частности, стоимость "Риги" (300 г) поднялась с 43 грн. до 44,5. Аналитики говорят, что такая ситуация на рынке связана с целым рядом экономических факторов, в частности, рост расходов на сырье, логистику и энергетические ресурсы.

Поэтому для покупателей и жителей города эксперты рекомендуют планировать свои расходы и экономить, покупая акционные продукты.

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