Подорожание хлеба в Харькове продолжается, стоимость выросла на несколько гривен за последний месяц.

Подорожание хлеба в Харькове наблюдается в последние дни, сообщает Politeka.

Согласно последним данным, цены на хлебобулочные изделия, в частности на батон и другие виды, продолжают расти.

На сегодняшний день ценник на батон "Румянец нарезка" (450 г) колеблется от 29,89 грн в магазине Novus. Он остался стабильным в течение марта. В феврале средняя цена на него составила 29,57, что свидетельствует о незначительном росте цен в текущем месяце.

С другой стороны, ценники на пшеничную нарезку (650 г) колеблются в пределах 39,80 гривен в Megamarket и 41,49 в Novus. Также стоит отметить, что в феврале ценник на этот продукт был на уровне 39,99 грн у Novus и 37,60 в Megamarket, что также показывает определенное изменение стоимости за последний месяц.

Средние расценки на ржаной Riga Бородиновский (300 г) составляют 44,90 гривны у Metro и Auchan и 47,70 у Megamarket. По сравнению с февралем, когда цены были на уровне 43,10 грн, это также указывает на повышение стоимости этого продукта.

Следовательно, стоимость хлебобулочных изделий растет, и потребителям придется заплатить больше за свои привычные покупки. Подорожание хлеба в Харькове – это реальность, с которой придется столкнуться жителям города в ближайшие месяцы.

Последние новости Украины:

Также Politeka писала, что После увольнения судья получил немалую сумму пенсии: он решил, что ему мало и отсудил еще больше.

Как сообщала Politeka, Пенсионерам могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев: в ПФУ раскрыли, что для этого нужно.