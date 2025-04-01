В Харькове доступно бесплатное жилье для переселенцев, которое можно получить через разные организации.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове предоставляется как через государственные учреждения, так и благодаря благотворительным организациям и разным онлайн-сервисам, сообщает Politeka.

Одним из крупнейших поставщиков размещения является благотворительный фонд «Защита», предлагающий временное размещение в общежитиях и других специально подготовленных помещениях. Чтобы воспользоваться этой помощью, ВПЛ нужно обратиться по телефону +38 (057) 750-14-17, где можно получить подробную консультацию и записаться на поселение.

Кроме того, некоторые харьковские высшие учебные заведения предоставляют свои общежития для проживания ВПЛ. Харьковский государственный университет, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.М. Бекетова и другие учебные заведения открыли свои двери для беженцев, предлагая места в своих общежитиях.

Для поиска бесплатного жилья для переселенцев в Харькове можно воспользоваться онлайн-сервисом «Убежище». Этот портал позволяет быстро найти доступные варианты временного и в других городах Украины. Платформа была создана с целью оказания помощи беженцам, и на ней можно найти актуальные объявления о существующих местах.

Если у вас есть какие-либо вопросы или необходимая дополнительная помощь, можно обратиться на горячую линию по номеру 0(800)332238. Волонтеры предоставят всю необходимую информацию и помогут в поиске квартир для ВПЛ.

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