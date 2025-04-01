Подорожание продуктов в Харькове за февраль произошло на 20,2%, что сказывается на кошельках местных жителей, сообщает Политека.

По данным Госстата, это касается в основном базовых товаров, таких как молоко, хлеб и мясо.

Основными причинами такой ситуации на рынке сезонные колебания температуры, изменения спроса и предложения, а также повышение затрат на производство. В частности, производители молочных товаров подняли стоимость на 21,2%, что стало одним из самых больших ростов. За хлебобулочные изделия также приходится платить на 15,8% больше, а за мясо – на 10,2%. Кроме того, подорожание продуктов в Харькове сказалось и на напитках, которые стоят на 8,5% больше.

Несмотря на то, что цены в пределах Украины выросли на 18%, больше всего они поднялись на вывозимые за границу товары. Это связано с изменениями на внешнем рынке, в частности, с ростом стоимости экспорта.

Эксперты и аналитики рынка отмечают, что рост стоимости на оптовом рынке скоро отразится на розничных ценах в городе. Учитывая сезонные колебания и повышение спроса цены могут расти и в ближайшие месяцы. Ожидается, что после апреля, с наступлением тепла и увеличением надоев молока ситуация несколько стабилизируется.

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