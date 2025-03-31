Завершение отопительного сезона в Харькове еще не состоялось, виной всему нестабильные погодные условия в регионе.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что завершение отопительного сезона в Харькове пока не произошло, сообщает Политека.

В эфире телемарафона чиновник отметил, что в городе будут продолжать подавать централизованное тепло из-за прохладной погоды, которая не позволяет отключить батареи для местных жителей и государственных учреждений.

Завершение отопительного сезона в Харькове пока не состоится, несмотря на весеннее время. По словам городского головы, на следующей неделе ожидается температура до +12°C днем ​​и +5°C ночью, что пока не позволяет выключить батареи.

Мэр также отметил, что эта зима была очень сложной, в том числе из-за ударов по критической инфраструктуре в декабре. Однако коммунальные службы оперативно реагировали на последствия атак и обеспечивали стабильные поставки всех необходимых услуг.

Обычно период отопления домов в Украине завершается 15 апреля, однако часто принимается решение об отключении раньше, если среднесуточная температура в течение трех дней превышает +8°C.

Добавим, что во многих населённых пунктах Украины уже приняли соответствующее решение. В Киеве, например, 24 марта, объяснив это повышением температуры и необходимостью экономии энергоресурсов. Также ранее приостановили подачу в Херсоне (12 марта), Львове (26 марта), Черновцах (1 апреля), Каменском и Луцке.

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