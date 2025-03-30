Прогноз погоды в Харькове на неделю с 31 марта обещает пасмурные условия с возможными осадками, сообщает Politeka.
Ночной дождь 31 марта завершится к утру, а днем и вечером снова прогнозируется мелкий. Днем температура будет колебаться от +9°C ночью до +13°C днем.
Во вторник, 1 апреля, также облачно, с дождями утром, но уже к середине дня осадки прекратятся. Днем температурные показатели достигнут +14°C, а ночью - +9°C.
В среду ясная погода сменится облачной, но дождя не будет. Днем температура поднимется до +16°C, а ночью сохранится на уровне +9°C.
В четверг облачное утро постепенно прояснится, но днем и вечером снова ожидается облачность. Температурные показатели в дневное время составят +15°C.
В пятницу также будет пасмурно, однако сухо. Днем температура не поднимется выше +17°C, а в ночные часы останется на уровне +9°C.
Суббота обещает показатели +15°C, а в ночные часы +10°C.
Последний день недели, воскресенье, обещает ясный вечер после пасмурного утра. Днем колонки термометров достигнут +15°C.
Согласно народным приметам, если в начале апреля много лебедей прилетит в Харьков, весна будет теплой, а если весна начнется с гроз, то это будет сигналом к раннему цветению мать-и-мачехи. Также можно ожидать хорошую весну, если перелетные птицы летят дружными стаями.
Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 31 марта по 6 апреля обещает быть смешанным. Будут периоды облачности и дождей, однако теплые дни тоже не заставят себя ждать.
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