Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове доступно через благотворительные организации и местные власти.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове продолжает оставаться элементом поддержки тех, кто должен был покинуть свои дома из-за военной агрессии россии, сообщает Politeka.

Местные власти вместе с благотворительными организациями активно работают над тем, чтобы обеспечить временное жилье пострадавших граждан.

Одной из таких организаций является фонд "Защита". Они предлагают бесплатные места для проживания, в частности, в общежитиях и других временных помещениях. В зависимости от наличия мест ВПЛ могут рассчитывать на размещение без оплаты. Для получения помощи необходимо обратиться по телефону: +38(057) 750-14-17.

Другой возможностью является Центр социальной поддержки на улице Сумской, 72, где предоставляется временный дом и гуманитарная помощь. Для обращения за помощью необходимо звонить по телефону на горячую линию: +38 (057) 702-42-42 или обращаться с помощью официальных онлайн-ресурсов городского совета.

Бесплатное жилье для переселенцев в Харькове — это не только место для ночлега, но и убежище, в котором можно получить поддержку в сложные времена. Власти города продолжают работать над расширениями для возможного временного размещения беженцев, чтобы обеспечить им надлежащие условия для адаптации в новых современных условиях.

Источник: olx.ua

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